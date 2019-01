Praatcafé over dementie in lokaal dienstencentrum Frank Eeckhout

14u59 0 Zottegem In het Lokaal Dienstencentrum op de Arthur Gevaertlaan in Zottegem vindt op dinsdag 29 januari om 19 uur een praatcafé over dementie plaats.

Dr. De Pril, coördinerend en raadgevend arts van WZC Ter Kimme in Sint-Lievens-Houtem, geeft een antwoord op volgende vragen: Wat is dementie? Welke symptomen zijn aanwezig? Hoe wordt de diagnose gesteld? Is het erfelijk?

Een praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Telkens wordt een ander onderwerp toegelicht door een ervaringsdeskundige. Het heeft de gemoedelijkheid van een gewoon café, muziek en een glas horen erbij.