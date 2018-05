Praatcafé Dementie 11 mei 2018

In het Lokaal Dienstencentrum in de Arthur Gevaertlaan in Zottegem vindt op dinsdag 29 mei om 19 uur een praatcafé over dementie plaats. Zit jij ook met vragen rond dementie? De stuurgroepleden staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. Specifieke vragen kunnen doorgegeven worden via pcdementie.zottegem@hotmail.com. Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft de gemoedelijkheid van een gewoon café, muziek en een glas horen erbij. (FEL)