Popverbranding opnieuw apotheose van carnaval 02u52 0 Zottegem De popverbranding op het Kerkplein in Grotenberge wordt zondag opnieuw de apotheose van carnaval in Zottegem.

"De popverbranding start om 19.15 uur en is voor de carnvalisten het moment om nog eens stil te staan bij het carnavalsgebeuren in onze stad. Velen pinken daarbij zelfs een traantje weg omdat het afgelopen is. Maar de popverbranding is ook het moment waarop we al eens vooruit kijken naar volgend jaar", zegt Jaak Van Der Eeken van het Carnavalcomité Breivelde, die enkele jaren geleden dit initiatief opstartte. Maar voor het zover is, halen de carnavalsgroepen hun praalwagens nog twee keer buiten. Vrijdagavond trekken ze door de straten van Erwetegem, zaterdagavond is dat het geval in Sint-Maria-Oudenhove. Maandag geeft Prins Bart III dan de sleutel van de stad terug aan burgemeester Jenne De Potter. (FEL)