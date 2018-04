Pompiers lanceren eigen biertje 'Vuurke' VAN MOTORRIT TOT URBAN TRAIL: BRANDWEER VIERT 150-JARIG BESTAAN RONNY DE COSTER

10 april 2018

02u56 0 Zottegem De brandweer van de post Zottegem viert dit jaar zijn 150ste verjaardag. In het jubileumjaar drinken en serveren de pompiers hun eigen bier. Ze hebben ook een reeks evenementen gepland: van motorrit tot urban trail.

Voor zijn 150-jarig bestaan lanceert de brandweer zijn eigen biertje 'Vuurke'. "Door de licht bittere nasmaak en het lage alcoholpercentage 6,2% is dit bier een perfecte dorstlesser op een zonovergoten dag, al kan het ook gesmaakt worden tijdens een zwoele zomeravond", vertelt kapitein Paul Roelandt. "We zullen het biertje ook serveren op de vele activiteiten rond ons 150-jarig bestaan." Hiervoor werkt de brandweer samen met Brouwerij De Hoevebrouwers.





Motorliefhebbers kunnen nu zondag (15 april) deelnemen aan de 'Lenterit 150 jaar Brandweer Zottegem'. "De tocht is genoemd naar de legendarische Lenterit die ettelijke jaren in Zottegem georganiseerd werd. De rit van precies 150 kilometer in en rond onze hulpverleningszone Vlaamse Ardennen telt drie controleposten, telkens in een brandweerkazerne van een post in onze zone. Start en aankomst aan de brandweerkazerne van post Zottegem aan de Meengracht. Daar kan je inschrijven en vertrekken tussen 9 en 12 uur. Deelnemers betalen 8 euro (piloot) of 6 euro (duozit) en krijgen een koffie met ontbijtkoek en een consumptie in de kazerne. De opbrengst van de motorrit schenken we aan vzw Pinocchio die in heel België kinderen en jongeren met brandwonden bijstaat", legt kapitein Paul Roelandt uit.





Oldtimers

Op pinksterzondag 20 mei haalt de brandweer zijn reuzen en oldtimers van stal. Om 13 uur is er eerst een rondrit van oude brandweerwagens, met start aan de kazerne, vanaf 14.30 uur staan de oldtimers op de Markt. In de traditionele reuzenomgang zullen vijf brandweerreuzen meestappen.





Ook het jaarlijks opendeurweekend op 8 en 9 september staat in het teken van het jubileumjaar.





Hindernissenparcours

Als afsluiter van het jubileumjaar organiseert de brandweer op zondag 21 oktober een urban trail. Deelnemers lopen langs en door bekende Zottegemse gebouwen en moeten op het Egmontpark door een hindernissenparcours.





In het stadhuis van Zottegem loopt intussen al een fototentoonstelling. De expo toont hoe de brandweer van Zottegem grote branden als die van het slachthuis van Velzeke bestreden heeft en inwoners hielp en redde bij watersnood, treinincidenten en andere verkeersongevallen. Ze geeft ook een overzicht van de bevelvoerders sinds 1968 en toont hoe het brandweermaterieel in 150 jaar geëvolueerd is.





De foto's zijn nog tot 20 mei in het stadhuis te bezichtigen en verhuizen op 15 juli naar het Egmontkasteel.





Voor meer informatie over het jubileumjaar kan je terecht op www.brandweerzottegem.be