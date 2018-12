Politie vraagt alert te zijn naar aanleiding van inbraak vanavond aan de Gentsesteenweg Ronny De Coster

21 december 2018

22u14 0

Er is vanavond ingebroken in een pand aan de Gentsesteenweg in Leeuwergem. Vermoedelijk gebeurde dat tussen 19 en 21 uur.

De politie roept via het buurtinformatienetwerk op om waakzaam te zijn.

Wie een verachte persoon, handeling of voertuig opmerkt, wordt gevraagd om onmiddellijk de politie te bellen op het nummer 101.