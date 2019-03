Politie rekent twee verdachten van inbraak in bij wegcontrole Ronny De Coster

15 maart 2019

17u35 0 Zottegem Bij de controle van een verdachte wagen heeft de politie van Zottegem twee vrouwen ingerekend, die volgens het parket in verband te brengen zijn met een inbraak in Zottegem en een poging tot diefstal in Asse.

De verdachten zijn vrouwen van 29 en 33 jaar zonder gekende verblijfplaats. Beien zouden de hand hebben in een inbraak die op 29 januari gepleegd is in een huis aan de Heldenlaan in Zottegem.

Eén van de twee kon ook gelinkt worden aan een inbraak op 14 december in Asse.

De twee verdachten worden op vraag van het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van diefstal met braak, poging diefstal en bendevorming. Het parket vraagt hun aanhouding.