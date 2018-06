Politie pakt zes verdachten van vandalenstreken op 29 juni 2018

03u04 0 Zottegem De politie van Zottegem heeft zes jongeren gevat die verdacht worden van meer dan twintig gevallen van vandalisme. Twee van hen zijn meerderjarig en zijn door de onderzoeksrechter in Oudenaarde aangehouden. Twee van de vier minderjarige verdachten zijn al voor de onderzoeksrechter verschenen.

De politie verdenkt de zes opgepakte jongeren van de beschadiging van een een twintigtal auto's in de nacht van 8 op 9 juni in het centrum van Zottegem. Banden werden plat gestoken, spiegels afgebroken en het koetswerk beschadigd. Tussen 6 en 9 juni zijn in Zottegem ook verschillende brom- en motorfietsen gestolen. Ook van die feiten wordt de jongerenbende verdacht.





De verdachten zijn twee meerderjarigen (19 en 20 jaar) en vier minderjarigen uit Zottegem en omliggende gemeenten. De meerderjarigen zijn gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Na verhoor zijn beiden door de onderzoeksrechter aangehouden. Twee minderjarigen zijn woensdag voor de jeugdrechter verschenen en kregen maatregelen opgelegd.





Het aandeel in de feiten van de andere twee minderjarigen, wordt nog verder onderzocht.





Gelijkaardige feiten

De politie zoekt intussen uit of de opgerolde bende verantwoordelijk is voor nog andere strafbare feiten. Zo kreeg ook buurgemeente Brakel de jongste weken af te rekenen met gelijkaardige vandalenstreken als die in Zottegem. Het is nog niet duidelijk of er een verband is. (DCRB)