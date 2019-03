Politie krijgt elektrische fietsen om meer zichtbaar te zijn Frank Eeckhout

12 maart 2019

08u41 4 Zottegem Met de aankoop van een wildlifecamera om sluikstorters te betrappen, elektrische fietsen, een interventievoertuig, een motor en een ademanalysetoestel investeert de politie van de zone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem in extra middelen voor haar agenten. Recent werden ook nieuwe inspecteurs aangeworven.

De begroting van de politiezone werd maandagavond goedgekeurd op de politieraad. Burgemeester van Zottegem Jenne De Potter, tevens voorzitter van het politiecollege, ziet een aantal belangrijke aankopen voor de politiezone.

“Voor de interventiedienst is de aankoop van een nieuw interventievoertuig gepland. Er wordt ook weer een wildlifecamera aangekocht. Dit is een discrete, kleine camera die makkelijk verplaatsbaar is en wordt ingezet voor het betrappen van sluikstorters op gevoelige plaatsen. De eerder aangekochte camera heeft haar nut bewezen", zegt De Potter

Er worden ook drie elektrische fietsen aangekocht voor de inspecteurs. Burgemeester De Potter onderstreept het belang van een zichtbare en bereikbare politie.

“Er wordt ook een ademanalysetoestel aangekocht. Dat moet toelaten om zeer snel een eerste indicatie te krijgen of iemand al dan niet rijdt onder invloed van alcohol én aansluitend onmiddellijk een effectieve meting te doen van het alcoholgehalte. Tot slot wordt een nieuwe motor voor de interventiedienst aangekocht ter vervanging van een motorfiets, die tijdens een interventie met ongeval is vernield. Samen met de recente aanwerving van nieuwe inspecteurs geven we met deze middelen en investeringen onze lokale politie extra slagkracht", besluit De Potter.