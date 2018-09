Poëzie in de Ridderzaal Frank Eeckhout

06 september 2018

15u01

Patricia De Corte, Steven Van Der Heyden en Katrin Dekoninck zijn op zondag 30 september met hun poëzieprogramma Adem te gast in de Ridderzaal van het kasteel van Egmont in Zottegem.

"We vertrekken hiervoor vanuit het kunstboek Breat dat vorig jaar in december verscheen bij Stichting Kunstboek. Het werd een ontmoeting tussen mijn gedichten in interactie met het beeldend werk van Katrin", zegt Steven Van Der Heyden. Tijdens ons programma is Patricia De Corte de narratieve stem die het publiek meeneemt in het verhaal van de dichter die zijn poëzie brengt in afwisseling met de harp muziek van Lieve Van de Rostyne en projecties uit het boek.

De voorstelling kadert in het initiatief ‘Apero klassiek’ en start om 11 uur. Voor tickets en info kan je terecht op www.cczoetegem.be.