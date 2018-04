Poetsvrouwen krijgen elektrische bedrijfsfiets 10 april 2018

02u54 0 Zottegem De poetsvrouwen van dienstenchequebedrijf Poetshulp Z-O-Vlaanderen krijgen een elektrische bedrijfsfiets. Voor een job als poetshulp is eigen vervoer een vereiste. En net dit is vaak een probleem bij veel werkzoekenden", stelt zaakvoerder Pascal De Corte vast.

Poetshulp Z-O-Vlaanderen, actief in de sector van de dienstencheques en met iets meer dan 100 personeelsleden één van de grootste private werkgevers in Zottegem, biedt haar poetshulpen voortaan een elektrische fiets aan. "In de schoonmaaksector wordt het steeds moeilijker om nieuwe medewerkers te vinden. De concurrentie is groot en het aantal geschikte werkzoekenden in onze regio is bijzonder beperkt. Voor deze job is eigen vervoer een vereiste om zich te kunnen verplaatsen naar de verschillende klanten. En net dit is een probleem bij veel werkzoekenden", ervaart Pascal De Corte. Daarom heeft de zaakvoerder een voorstel uitgewerkt om nieuwe werkkrachten aan te trekken. Iedere medewerker kan voortaan een elektrische bedrijfsfiets ter beschikking krijgen. De medewerkers betalen een heel beperkte bijdrage voor hun privé-gebruik en hoeven zich verder nergens om te bekommeren, want onderhoud, schade, verzekering zijn allemaal inbegrepen", besluit De Corte. De eerste medewerkers hebben deze week hun elektrische bedrijfsfiets ontvangen. (FEL)