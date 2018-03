Poets 2018: Zottegem tegen zwerfvuil 16 maart 2018

De stad Zottegem organiseert op zaterdag 24 maart opnieuw de grote zwerfvuilactie Poets. Dit jaar steken niet enkel de Zottegemse scholen de handen uit de mouwen. De stad en de milieuraad doen ook een oproep naar de bevolking om massaal deel te nemen aan deze actie. Inschrijven voor de poetsactie kan tot woensdag 21 maart door te mailen naar jan.scheerlinck@zottegem.be. De stad zorgt voor logistieke ondersteuning. "Ondanks alle inspanningen van de stad en behulpzame burgers, blijft de zwerfvuilproblematiek groot. Het zomaar weggooien van papiertjes, peuken, kauwgomflesjes of blikjes op straat, in bermen, grachten of op andere verlaten plaatsen zadelt ons niet alleen met een vervuild straatbeeld op, maar heeft ook een heel negatieve impact op het milieu en de omgeving. Vandaar dat wij het idee om statiegeld te heffen op plastic flessen en blikjes wel genegen zijn. De stad besliste zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V). (FEL)