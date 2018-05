Pistool en Revolver Club Buffalo's bestaan 50 jaar 03 mei 2018

Pistool en Revolver Club Buffalo's uit Zottegem bestaan dit jaar een halve eeuw. De schuttersclub werd opgericht in 1968. Sinds 2013 beschikt de club over een nieuwe schietstand aan de Bevegemse Vijvers. De club telt op dit moment 140 leden en werkt ook nauw samen met de lokale politie voor schietopleidingen en schietoefeningen. Pistool en Revolver Club Buffalo's Zottegem is ook lid van de Vlaamse schietsportkoepel. Ter gelegenheid van die verjaardag werd de club ontvangen op het stadhuis.





(FEL)