Peter Lagaert krijgt prominente plaats op N-VA-lijst 06 maart 2018

Lagaert is een bekend gezicht in Zottegemse cultuurmiddens. Lagaert is gehuwd en vader van drie kinderen. Beroepshalve is hij diensthoofd bij de Nationale Bank. Tot gisteren was hij ook nog ondervoorzitter van de Davidsfondsafdeling en buurtcontactpunt bij de Bevegemse Buren. Omdat beide functies niet verzoenbaar zijn met zijn politieke ambities zet hij daar een stap terug.





Inspirerend leiderschap

"Ik droom van een stadsbestuur met meer lef en ambities, met inspirerend leiderschap waar frisse ideeën omgezet worden in beleidsdaden voor Zottegem en haar inwoners. Mijn motief wordt met overleg en in overleg", zegt Lagaert. Matthias Diependaele is verheugd met de keuze van Lagaert. "We weten al langer dat Peter onze ideeën voor Zottegem genegen is", reageert hij.





