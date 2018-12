Personenwagens botsen op kruispunt Vosken: veel blikschade, geen gewonden Frank Eeckhout

23 december 2018

15u12 0 Zottegem Op kruispunt Vosken in Oombergen zijn zondag kort na de middag twee personenwagens op elkaar gebotst. Niemand raakte gewond maar beide wagens werden wel getakeld.

Een vrouw uit Grimbergen, die uit de richting van Aalst kwam, wilde met haar rode Opel Astra de N42 richting Geraardsbergen opdraaien. Ze merkte daarbij de grijze Ford Focus die uit de tegenovergestelde richting kwam niet op waardoor beide wagens frontaal op elkaar inreden. De vrouw was op weg naar haar zus in Zottegem. Samen hadden ze enkele dagen Ardennen gepland. “Jammer van het ongeval maar ons tripje gaat door. We rijden dan maar met de wagen van mijn zus” reageerde de vrouw.

Door het ongeval was er lichte verkeershinder o het kruispunt. Brandweerpost Zottegem kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en het wegdek te reinigen.