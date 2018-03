Pastoriewoning moet 365.000 euro opbrengen 13 maart 2018

De stad Zottegem verkoopt de pastoriewoning en bijhorende tuin van de vroegere pastoor van Sint-Maria-Oudenhove. "De woning op het Sint-Hubertus ligt op een domein van bijna 2.500 vierkante meter en werd geschat op 365.000 euro. Het exacte bouwjaar is niet gekend, maar volgens het kadaster werd de pastorie gebouwd tussen 1900 en 1918. In tegenstelling tot heel was pastoriewoningen is die in Oudenhove niet geklasseerd waardoor een koper geen rekening moet houden met voorschriften van Ergoed", laat schepen van Patrimonium Peter Vansintjan (CD&V) weten. De verkoop van de pastorie staat volgende week geagendeerd op de gemeenteraad. Nadien moet met een notaris nog een verkoopdatum afgesproken worden. (FEL)