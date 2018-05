Pasar wandelt in Zulzeke 25 mei 2018

Pasar Zottegem maakt zondag een voorjaarswandeling in Zulzeke. De wandeling start om 14 uur ter hoogte van restaurant 't Konijntje in de Ronde Van Vlaanderenstraat in Kwaremont. De wandeling is ongeveer negen kilometer, maar niet alle wegen zijn geschikt voor kinderwagens of rolstoelen. Leden betalen 2 euro, niet leden betalen 3 euro. Kinderen tot 12 jaar wandelen gratis mee. Info bij Katelijne Van den Haute op 0494/12.13.50. (FEL)