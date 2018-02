Parkeerplaats voor andersvaliden aan ontmoetingscentra 19 februari 2018

Het stadsbestuur richt nieuwe parkeerplaatsen in voor mensen met een beperking aan zes stedelijke ontmoetingscentra. Bedoeling is om de toegang tot de ontmoetingscentra van Sint-Goriks-Oudenhove, Strijpen, Leeuwergem, Oombergen, Grotenberge en Sint-Maria-Oudenhove te vergemakkelijken voor minder mobiele personen. "We proberen zo veel mogelijk de toegankelijkheid van onze publieke ruimte voor minder mobiele personen te verbeteren", zegt burgemeester Jenne De Potter. Ook in Velzeke komt parkeerruimte voor mindervaliden, maar men wacht de heraanleg van de N46 af. (FEL)