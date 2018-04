Parkeerhaven en fietssuggestietroken op Bruggenhoek 27 april 2018

Langs de Bruggenhoek in Zottegem komt een parkeerhaven voor 15 wagens. Daarnaast worden aan beide kanten van de weg fietssuggestiestroken aangebracht. "Voor de parkeerhaven komen gearceerde verdrijvingsvakken en paaltjes om weggebruikers attent te maken op de versmalling. Op het smalle stuk aan de overkant van de weg voeren we een parkeerverbod in, zodat wagens elkaar veilig kunnen kruisen", zegt schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V). De schepen laat ook nog weten dat wagens toegelaten zijn op de fietssuggestiestroken. (FEL)