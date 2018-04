Originele retrofoto's voor communie of lentefeest 10 april 2018

02u55 0

Alle communicanten en kinderen die hun lentefeest doen, kunnen het unieke decor van het Museum voor Folklore in Grotenberge gebruiken om hun communie- en lentefeestfoto's maken. "Ouders zijn vaak op zoek naar een leuke, originele locatie om de communie- of lentefeestfoto's van hun kinderen te trekken. We bieden hen een uniek kader aan. Je waant je er in grootmoeders tijd. Zo kan je plaatsnemen in het decor van een oud cafeetje, aan de leuvense stoof en op de schoolbanken uit de tijd van oma en opa," zegt schepen voor Toerisme Kurt De Loor (sp.a). Je kan zelf gratis foto's komen nemen op vrijdag 13 april van 10 tot 15.30 uur en op zondag 15 april van 15 tot 18 uur. Wie communie- of lentefeestfoto's wil nemen, moet zelf een fotograaf en fototoestel meenemen. (FEL)