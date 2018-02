Oproep: Registreer je nu op BE-Alert 15 februari 2018

Zottegem is sinds vorig jaar lid van BE-Alert, het alarmeringssysteem waarmee de overheid burgers kan verwittigen in een noodsituatie. Inwoners die een melding willen ontvangen, moeten zich wel eerst online registreren via be-alert.be. Daarvoor doet burgemeester De Potter een oproep. "Registreer je via de website zodat we je in geval van nood kunnen verwittigen en op de hoogte houden." Het BE-alert systeem werd in 2016 in het leven geroepen. Het is een alarmeringssysteem waarbij de overheid personen kan verwittigen en informeren wanneer er zich een noodsituatie voordoet. Het BE-alert systeem is in staat om alle personen binnen een bepaalde zone in de onmiddellijke omgeving van de noodsituatie snel op de hoogte te brengen met een uniforme en duidelijke boodschap van een officiële bron. De boodschappen worden verstuurd via sms, e-mail of een gesproken bericht op de vaste telefoonlijn. "Door dit systeem kunnen we nog sneller op de bal spelen en omwonenden verwittigen of informeren in noodsituaties en op een snelle manier de nodige aanbevelingen doorgeven, zoals ramen en deuren te sluiten bij een brand", aldus De Potter. (FEL)