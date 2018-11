Opnieuw Wereldlichtjesdag in Zottegem na gewaardeerde en druk bijgewoonde eerste editie Frank Eeckhout

26 november 2018

16u18 0 Zottegem Zottegem steekt op zondag 9 december opnieuw kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. “De actie verenigt familie en vrienden, broers en zussen van de kinderen die overal ter wereld veel te vroeg moesten gaan", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Elke tweede zondag in december steken mensen over de hele wereld om 19 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Op vraag van Ouders Van een Overleden Kind vzw (O.V.O.K.) nam de stad Zottegem vorig jaar voor het eerst deel aan de actie. “Het werd een heel sereen en warm moment waaraan heel wat gezinnen en individuen deelnamen. Je zag duidelijk dat die verbondenheid een hart onder de riem stak bij de familieleden die door zo’n rouwproces gaan. Daarom willen we dit verder zetten, kondigt Jenne De Potter aan.

‘Worldwide Candle Lighting’ is ontstaan in 1997 in Amerika en wordt inmiddels georganiseerd in de hele wereld. Het voornaamste doel is om vriendschap, begrip en hoop te bieden aan ouders, broers en zussen, grootouders en andere familieleden tijdens het zware rouwproces dat op het overlijden van een kind volgt. Het herdenkingsmoment vat aan op zondag 9 december om 18 uur aan in de ridderzaal van het Kasteel van Egmont met warme teksten en gedichten. Het kinder- en jeugdkoor van Bevegem zorgt voor sfeervolle muziek. Om 19 uur volgt de kaarsaansteking.