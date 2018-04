Opfriscursus verkeersregels 11 april 2018

02u40 0

Het lokaal dienstencentrum Egmont in Zottegem organiseert een driedelige opfriscursus over de verkeersregels. "Het verkeer verandert razendsnel. Het opfrissen van de verkeersregels is dan ook broodnodig voor iedereen die aan het verkeer deelneemt", vindt schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V). Vanuit de bezoekers van het lokaal dienstencentrum kwam dan ook de vraag naar een opfriscursus van de verkeersregels, specifiek gericht naar senioren. De cursus bestaat uit drie delen en vindt plaats op woensdagvoormiddag van 9 tot 12 uur op 18 en 25 april en 2 mei. Deelnemen aan de lessenreeks is gratis. Wie wil inschrijven of meer info wenst, kan terecht bij het lokaal dienstencentrum Egmont via ldcegmont@ocmw.zottegem.be of op het nummer 09/364.56.95.





(FEL)