Openspelendag gaat klimaattour op en zet in op recyclage Frank Eeckhout

25 februari 2019

15u39 0 Zottegem De jaarlijkse Openspelendag op Paasmaandag in Zottegem gaat de klimaattour op. “De plastic flessen water worden vervangen door herbruikbare drinkflessen. Ook de plastic bekers aan de bar worden ingeruild voor glas en herbruikbare bekers. En de sleutelhanger als aandenken wordt niet uit plastiek maar uit hout gemaakt", zegt jeugdconsulente Hellen Volkaert.

Het jaarlijkse buitenpretpark in het park van Egmont laat meer dan duizend kinderen en jongeren genieten van springkastelen, klauterbanen, een sportarena en andere leuke en uitdagende atracties. De site wordt op paasmaandag 22 april terug omgetoverd tot het grootste pop-up pretpark uit de streek. “Vanaf dit jaar zet de organisatie in op een groen evenement. Een aantal leden van de jeugdraad zat met de jeugddienst en de milieudienst samen en werkte een stappenplan uit voor de verenigingen om een duurzaam evenement te organiseren. Hiermee willen de stad, als organisator, en de jeugdraad het goede voorbeeld geven", vertelt Hellen Volkaert.

Een van de opvallendste acties is dat alle tachtig vrijwilligers in plaats van een plastiek flesje een herbruikbare drinkfles krijgen die ze kunnen bijvullen en meenemen naar hun attractie. “Daarnaast worden verschillende afvaleilanden voor gescheiden afvalinzameling voorzien. De sleutelhanger als aandenken zal niet uit plastiek maar uit hout gemaakt zijn. Drank aan de toog wordt in glazen en in herbruikbare bekers geschonken en het gratis drankje voor de kinderen wordt in composteerbare PLA bekers geschonken. Verder werd alle drukwerk op 100% gerecycleerd eco-papier gedrukt en er wordt een fietsparking voorzien om bezoekers te mobiliseren de fiets te nemen.”

De organisatie plaatst ook minder springkastelen, wat zorgt voor een duidelijke besparing op elektriciteit en zorgt voor een grotere variatie in het spelaanbod. “De Zepline wordt ongetwijfeld een topattractie. Het is een Deathride, maar in een supersnelle versie. Voor de iets ouderen voorzien we een hoogtouwenpiste van 3 meter, waar men moet balanceren over balken, touwen en teugels, uiteraard in veilige omstandigheden dankzij het autobeveiligingssysteem. Voor de iets jongere is er een lager touwenparcours. De avonturiers kunnen zich uitleven op een klimmuur met twee routes van 8 meter en in de speleo-burcht moet je in een donker labyrint naar de uitgang op zoek. Voor de allerkleinste voorzien we terug een peuterdorp, waarin dit jaar een treintje zal rijden. Als randanimatie hebben we een circusschool uitgenodigd waarin iedereen kan de clown in zichzelf ontdekken", lacht Volkaert.

Op de website jonginzottegem.be vind je een kleurtekening. Breng ze mee naar de Openspelendag en ontvang een leuk gadget. Groepen krijgen per 20 aanwezige kinderen een gratis inkomticket. De grootste groep ontvangt een prijs. Om 17 uur wordt de namiddag afgesloten met een discoparty met Mister Jan Pladijs en DJ Franky Forel