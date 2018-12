Openklasdag in De Linde, De Vlinder en Het Leeuwke Frank Eeckhout

04 december 2018

13u44 0 Zottegem Vrije Basisschool Leeuwergem-Velzeke organiseert op zondag 9 december tussen 10 en 12 uur een openklasdag in basisscholen De Linde, De Vlinder en Het Leeuwke.

De openklasdag is een infomoment voor alle ouders met peutertjes of kleutertjes die binnenkort naar school toe mogen. In elke vestiging zal het kleuterteam paraat staan om de werking van de school toe te lichten en om alle mogelijke vragen van de ouders te beantwoorden. De jongsten kunnen ondertussen naar hartenlust de klasjes en de speelplaats ontdekken.

Verwittigen mag, maar hoeft niet. De school kan bereikt worden op het nummer 09/360.34.68, of via info@schoolleeuwergem.be of info@schoolvelzeke.be. Wie een voorsmaakje wil, kan al eens kijken op www.schoolleeuwergem.be, www.schoolvelzeke.be of op de Facebookpagina’s van De Vlinder, De Linde en Het Leeuwke.