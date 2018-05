Open Vld schuift Bart Lateur opzij MYRIAM RIJDANT EVENEENS GEEN KANDIDAAT MEER OP 18 OKTOBER FRANK EECKHOUT

11 mei 2018

02u43 0 Zottegem Geen Bart Lateur meer bij Open Vld in Zottegem en ook geen Myriam Rijdant. Beide gemeenteraadsleden worden door de partij opzij geschoven, al wil voorzitter Lode Bruneel dat niet gezegd hebben. "We gaan als vrienden uit elkaar."

Dinsdagavond trokken de Zottegemse liberalen hun verkiezingscampagne op gang. Op de namen van alle kandidaten is het nog even wachten, maar nu al zeker maakt Jan De Maesschaelck zijn comeback in de Zottegemse politiek. De Maesschalck was in 2006 met 1.065 stemmen nog stemmenkampioen bij de liberalen. En dat vanop de vijfde plaats. Toch opteerde hij voor een carrière in de diplomatie en ging aan de slag als consul of vice-consul in Jamaïca, Rusland en Zuid-Afrika. Welke plaats de zoon van voormalig burgemeester Edwin De Maesschalck krijgt toebedeeld, houdt de partij nog even geheim.





Partijman

Wie niet op de lijst staan, zijn de nummers twee en drie van 2012: Myriam Rijdant en Bart Lateur. Deze legislatuur werd Lateur eerst aan de kant geschoven als voorzitter, daarna kreeg hij te horen dat kersvers voorzitter Lode Bruneel de lijst gaat trekken, waarna hij ook nog eens vervangen werd als fractieleider in de gemeenteraad. Al die tijd hield Lateur de lippen stijf op elkaar, al liet hij zich eens ontglippen dat hij zoveel onrecht niet verdient. Lateur is immers een partijman en werk op de studiedienst van Open Vld. Ook nu wenst Lateur niet te reageren. Myriam Rijdant doet dat wel. "Bart verdient niet wat er nu gebeurt. Het respect is helemaal weg. Ik leef met niemand in onmin, maar met zo'n ploeg neem ik niet meer deel aan de verkiezingen. Niemand heeft mij trouwens gevraagd of ik nog kandidaat wilde zijn. Als ze denken dat ze beter af zijn zonder ons, ze doen maar. Bart stak heel wat tijd in zijn politieke loopbaan en had een grote dossierkennis. Ze gaan hem nog missen", voorspelt Rijdant.





Voorzitter Lode Bruneel minimaliseert het ongenoegen. "Aan Myriam is wel gevraagd of ze nog interesse had om op de lijst te staan, maar ze wilde zich meer toeleggen op de verhuur van hun vakantiewoning. Daar hebben wij alle begrip voor getoond. En Bart doet de legislatuur gewoon uit. Ook na de verkiezingen blijft hij de partij trouw. Verder ga ik daar niet op in", reageert Bruneel.





Het is aan Lode Bruneel om zijn nieuw team in het gareel te houden richting 14 oktober.





"We zijn erin geslaagd om de nodige ervaring aan boord te houden en die te mengen met het bekwame enthousiasme van nieuwe kandidaten. Binnekort stellen we al onze kandidaten voor. Wij zijn ervan overtuigd dat we de juiste mensen aan boord hebben om een schitterend resultaat neer te zetten", besluit Bruneel.