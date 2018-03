Open Vld: "Elkaar kruisen op smalle fietspaden is levensgevaarlijk" 13 maart 2018

02u56 1 Zottegem Volgens Open Vld zijn de fietsverbindingen tussen de verschillende deelgemeenten en het centrum van Zottegem sociaal onvriendelijk. "Naast elkaar fietsen kan niet en elkaar kruisen is levensgevaarlijk", stellen Tania Braems en Lode Bruneel vast.

De komende zes jaar zal Zottegem samen met de buurgemeenten Herzele en Sint-Lievens-Houtem de organisatie van het enkele Belgisch kampioenschappen wielrennen organiseren. "Daarmee zetten we ons op de kaart als fietsstad. Dezer legislatuur werden ook al heel wat fietspaden aangelegd in onze stad zoals in de Doolstraat, de Wurmendries en binnenkort ook in de Bosveldweg. Al deze nieuwe fietspaden hebben een ding gemeen: ze zijn slechts één meter breed. Je kan er niet met twee fietsers gezellig naast elkaar rijden, laat staan dat je fietsers vanuit de tegenovergestelde richting vlot kan kruisen. Volgens Wegen en Verkeer is de minimale breedte voor een éénrichtingsfietspad 1,5 meter en voor een dubbelrichtingsfietspad minimaal 2 meter", kaarten Tania Braems en Lode Bruneel het associale aspect aan. Maar volgens schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (Open Vld) bestaan de fietspaden maar uit één betonspoor zodat landbouwvoertuigen ze niet zouden beschadigen. "Die fietspaden liggen in landwegen. Bredere voetpaden dreigen door wagens gebruikt te worden. Met de aanleg van vele kilometers fietspaden hebben we de veiligheid gevoelig verhoogd. Beter fietspaden van één meter breed dan geen fietspaden, toch?", reageert Vansintjan. (FEL)