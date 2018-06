Open restaurant voor mensen van De Hoop 28 juni 2018

Soroptimist Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen engageert zich al bijna 30 jaar voor verschillende goede doelen in binnen- en buitenland. Een van die doelen is De Hoop, een opvangcentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Onlangs organiseerden de vrouwen van de serviceclub in hun clublokaal De Toren in Strijpen voor de tweede maal een open restaurant waarvan de opbrengst naar De Hoop gaat.











(FEL)