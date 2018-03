Oorlogsmonument in ere hersteld 16 maart 2018

Aan de kerk van Erwetegem prijkt opnieuw een arduinen gedenkplaat ter nagedachtenis van oorlogshelden van de Tweede Wereldoorlog. De gedenkplaat werd anderhalf jaar geleden ontvreemd. Het ging om een naamplaat en het keramisch portret aan het oorlogsmonument dat werd opgedragen aan de Erwetegemse ouderstrijders die sneuvelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. De stad diende een klacht in bij de politie, maar de daders bleven spoorloos. "Het is onbegrijpelijk dat mensen zich daarmee bezig houden. Omdat de kans klein was dat we de originele herdenkingsplaat ooit terug gingen zien, hebben we beslist om een nieuwe gedenkplaat te laten maken en het monument in ere te herstellen. Als stadsbestuur vonden we dat onze plicht", zegt schepen Lieselotte De Roover. (FEL)