Ook Zottegem hangt regenboogvlag uit 15 mei 2018

Ook Zottegem hangt op donderdag 17 mei de regenboogvlag uit ter gelegenheid van de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie. "Op die dag vragen we extra aandacht voor de discriminatie van holebi's en transgenders. Over heel de wereld worden er acties gevoerd om solidariteit te tonen met holebi's en transgenders en beleidsmakers attent te maken op holebi- en transfobie. In heel veel landen heerst er nog steeds een taboe rond holebi's en transgenders, met discriminatie en zelfs vervolging tot gevolg. Met deze symbolische actie willen wij hen ondersteunen in hun recht om in alle vrijheid hun geaardheid en eigen individualiteit te bepalen en te uitten," zegt burgemeester Jenne De Potter. De vlag blijft hangen tot 21 mei. (FEL)