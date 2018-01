Ook dit jaar Buurtsport 02u58 0

In Zottegem blijft het project Buurtsport ook dit jaar bestaan. Met het project Buurtsport brengt sportstudent Louie Van Rijsselberge de sportzaal naar de wijken in Zottegem. "Met mijn project wil ik zoveel mogelijk kinderen aan het sporten krijgen. Met een bakfiets vol met sportmateriaal trekken we elke eerste woensdag van de maand de baan op", zegt de student. Dit project heeft als doel zoveel mogelijk kinderen aan het bewegen te krijgen. De student hoopt ook de ouders van de deelnemende kinderen te betrekken bij het project. (FEL)