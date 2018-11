Ontroerend mooi grootoudersfeest in Heilig Hartafdeling Frank Eeckhout

17 november 2018

12u20 1 Zottegem De grootouders werden vrijdag op een ontroeren mooi feest getrakteerd in de Heilig Hartafdeling van het Sint-Barbaracollege in Zottegem.

Het oudercomité van de H.-Hartafdeling mocht 450 ouders en grootouders verwelkomen in een gezellig ingerichte feestzaal Bevegemse Vijvers’. Bijna tweehonderd leerlingen uit de lagere afdeling brachten een gesmaakt optreden. Schoolchoreograaf Olivier Walraet stond in voor de dansjes. Het thema was Circus Ricardo, een muzikale en vooral ook kleurrijke onderdompeling in een wereld van beelden, muziek en magie. Het feest werd afgesloten met een gesmaakte koffietafel voor alle aanwezigen.