Onthoofding als apotheose Egmontjaar IN STAD WORDEN TIENTALLEN TAFERELEN UIT LEVEN VAN GRAAF UITGEBEELD FRANK EECKHOUT

22 juni 2018

02u41 0 Zottegem Een bloementapijt en de onthoofding van de graaf worden in september de apotheose van een goed gevuld Egmontjaar. "Op verschillende locaties in de stad worden een tientaltaferelen uit het leven van Egmont opgevoerd. Het hoogtepunt wordt zonder twijfel de onthoofding van Egmont", klinkt het.

Voor de grote finale van het Egmontjaar slaan Cultuurwerking Sotteghem en de Gilde der Macekliers de handen in elkaar. Cultuurwerking Sotteghem zet een Egmont evocatie en Re-enactment op poten, terwijl de Macekliers uitpakken met een imposant bloementapijt. "Als ontwerper wisten we Marc Schauteet te strikken. Deze Zottegemnaar geniet wereldwijde erkenning voor zijn realisaties in Brussel, Dubai, Shanghai en Tokyo. In het Egmontpark palmt hij een oppervlakte van 1.000 vierkante meter in. In het bloementapijt verwerkt hij het logo van onze gilde en slingeren de nieuwe logo's van de stad sierlijk tussen het groen van het park naar het tweede deel en de fonteinen. Het tweede deel toont een fiere Egmont, het prachtige kasteel en de onthoofdingsscène", vertelt voorzitter Luc De Pessemier. Voor deze speciale gelegenheid hebben de Macekliers ook een nieuw bier laten brouwen. "Dat wordt geschonken in stenen bierpotten welke een absoluut collectors item zijn", geeft De Pessemier nog mee.





Voor het tweede luik van de apotheose zorgt Cultuurwerking Sotteghem. "Op verschillende plaatsen in de stad worden een tiental taferelen uit het leven van graaf Lamoraal van Egmont opgevoerd in prachtige historische kledij. Deze opvoeringen moeten een beter beeld verschaffen van de persoon Egmont. De uitwerking van die taferelen wordt volledig overgelaten aan de verenigingen die de opvoeringen verzorgen. Wat al zeker aan bod komt, zijn het huwelijk van Egmont met Sabina, zijn diplomatieke missie naar Madrid, de Beeldenstorm en zijn aanhouding. De onthoofding van Egmont wordt opgevoerd in het Egmontpark", licht Olivier Van Rode al een tipje van de sluier.





Spectaculaire confrontatie

Daarnaast laat Cultuurwerking Sotteghem ook de geschiedenis herleven op de site met een Re-enactment. "Dat is een reconstructie van historische gebeurtenissen, meestal op de plaats waar die hebben plaatsgevonden. De deelnemers kruipen daarbij in historische kostuums en dragen wapens uit de tijd van Egmont. Om een persoon als Lamoraal van Egmont uit de stoffige geschiedenisboeken te plukken en om te toveren tot een persoon van vlees en bloed, moeten we natuurlijk ook de sfeer van die tijd oproepen. De Gilde der Vaganten tovert de Beislovensite om tot een middeleeuws tentenkamp met goochelaars, bedelaars en kanonniers. Niet te missen wordt de spectaculaire confrontatie tussen de verschillende deelnemers aan de full-contact contest", besluit Van Rode.





De apotheose van het Egmontjaar vindt plaats van 14 tot 17 september.