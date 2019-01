Onoplettendheid met frietketel veroorzaakte wellicht brand in appartementsblok: “Ik opende de deur en zag de vlammen” Frank Eeckhout en Lieke D'hondt

15 januari 2019

18u14 0 Zottegem De bewoonster van het uitgebrande appartement in de Godveerdegemstraat in Zottegem vreest dat een onoplettendheid van haar aan de basis ligt van de zware brand. “Ik denk dat ik vergeten ben de stekker van de frietketel uit te trekken.”

“Ik heb maandagavond frietjes gebakken, maar ik voelde me niet zo goed. Ik had medicatie genomen, waar ik heel moe van werd en ben even op de zetel gaan liggen. Plots viel het licht uit”, vertelt Carole. Zij woonde in het appartement op de derde verdieping in de Godveerdegemestraat waar de zware brand ontstond. “Ik ben opgestaan en ben naar de keuken gewandeld, maar toen ik de deur opende, zag ik de vlammen al. Ik heb in paniek om hulp geroepen en ging op de deuren van de buren kloppen. Daarna zijn we naar buiten gevlucht.” De vrouw voelt zich schuldig over wat er is gebeurd, maar benadrukt dat het en ongeluk was. “Ik hoop dat de mensen dat begrijpen.”

Het appartement van de vrouw is helemaal verloren en ook de andere bewoners van het appartementsblok moesten de nacht elders doorbrengen omdat er veel rook- en waterschade is. Vijftien bewoners die nergens anders terecht konden, zijn opgevangen in ‘business & meetingcenter’ Kloosterstraat40 in Erwetegem. Uitbater Guy De Clercq besliste al snel dat de mensen welkom waren. “Wij kunnen hen een waardige opvangplaats geven en we zullen in de mate van het mogelijke alles doen om de mensen alles te geven wat ze nodig hebben tot ze een nieuw onderkomen hebben gevonden”, zegt Guy De Clercq. Dat zou tegen donderdag het geval moeten zijn. De sociale dienst van Zottegem zoekt ondertussen mee naar tijdelijke onderkomens voor de getroffen gezinnen. Dat zal wellicht in Ninove of Geraardsbergen zijn.

Alles achtergelaten

Myriam Sekele is één van de slachtoffers die in Kloosterstraat40 verblijft. Ze kon zelf vluchten uit het brandende appartementsgebouw. “Ik dacht dat er een vechtpartij aan de gang was omdat ik geschreeuw hoorde. Toen ik ging kijken, zag ik veel rook. Ik wilde onmiddellijk de hulpdiensten bellen, maar in het tumult viel mijn gsm op de grond. We hebben dan maar besloten om naar buiten te lopen. Zelf heb ik een klein meisje meegenomen om haar zo snel mogelijk buiten te krijgen en haar te beschermen tegen de rook”, herinnert de jonge vrouw zich. “Het ging allemaal heel snel, we hebben echt alles moeten achterlaten. Ik had zelfs geen tijd om mijn schoenen aan te doen en ben op blote voeten naar buiten gelopen. Nu moet ik rondlopen in de schoenen van mijn vader, want we hebben nog niets kunnen ophalen in het appartement.”

Ook Marcelo Amoroso is tijdelijk dakloos. Hij woonde net naast het appartement dat volledig is uitgebrand, maar was op het moment van de brand niet thuis. Van buitenaf zag hij wel hoe de vlammen lelijk huis hielden in het appartement. “Wat me vooral verbaast, is dat er geen alarm is afgegaan tijdens de brand. Ik heb nergens in het gebouw brandblussers of branddetectoren gezien”, bedenkt de man zich.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft ondertussen ook een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak van de brand verder te onderzoeken.