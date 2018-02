Onder invloed én niet verzekerd: 2.400 euro boete 01 februari 2018

D. B. uit Zottegem is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 2.400 euro en 2,5 maanden rijverbod nadat hij bij een controle in Letterhoutem onder invloed van alcohol bleek te zijn.





De man had 1,06 promille alcohol in het bloed, goed voor een 5-tal pintjes. Zijn voertuig bleek ook niet ingeschreven noch verzekerd. (TVR)