Oncoloog Wim Distelmans komt terug 02 maart 2018

Wim Distelmans komt op 2 mei nog eens terug naar Zottegem. Hoogleraar en oncoloog Wim Distelmans is een bekende voorvechter van de erkenning van palliatieve zorg en het recht op euthanasie.





Wim Distelmans gaat uit van het recht op zelfbeschikking van de patiënt: mensen moeten er in alle vrijheid voor kunnen kiezen hun levenseinde zo waardig mogelijk te beleven. Tijdens zijn lezingen licht hij het onderwerp euthanasie zo praktisch mogelijk toe: wat er al dan niet mogelijk is binnen de huidige juridische context, het hoe en waarom van de wilsbeschikking en de wijze waarop euthanasie kan worden uitgevoerd. Over deze materie publiceerde hij ook het boek 'Een waardig levenseinde'.





De eerste voordracht op 20 februari was al snel volzet, daarom komt Wim Distelmans op woensdag 2 mei om 19.30 uur opnieuw naar de Bevegemse Vijvers. Wie op de wachtlijst staat, krijgt voorrang, inschrijven is dus de boodschap. Wie nadien nog concrete vragen heeft over de LEIF-documenten, kan terecht tijdens één van de workshops van het huisvandeMens en Netwerk Levenseinde. Wie graag zijn individuele situatie voorlegt of de LEIF-documenten wil invullen, kan een afspraak maken bij het huisvandeMens Zottegem op het nummer 09/326.85.70 of is welkom bij Netwerk Levenseinde in het lokaal dienstencentrum Egmont iedere eerste donderdag van de maand van 9.30 tot 11u.30 uur. (FEL)