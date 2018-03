OLV-College pop-upt 08 maart 2018

Het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Zottegem gaat op zaterdag 10 maart de pop-up toer op. Op campus Centrum in de Nieuwstraat kan je van 13.30 tot 18 uur terecht aan verschillende standjes. De verschillende mini-ondernemingen promoten er hun koopwaar, er is een tweedehandsbeurs met kinderspeelgoed en je kan er terecht in een coockies-store. Wie tussendoor een hongertje krijgt, kan zijn of haar maag doorlopend vullen in een pop-up bistro. Ook op zondag 22 april valt er heel wat te beleven op de campussen van het OLVC want dan zijn het open dag. (FEL)