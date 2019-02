Oh Oh Chiro in De Kring Frank Eeckhout

26 februari 2019

15u28 1 Zottegem Chiro Heilig Hart Zottegem organiseert op zaterdag 9 maart Oh Oh Chiro in De Kring op de Markt in Zottegem.

Dj’s zoals Me & Stupid, Daddy Cool en Off Limitz zorgen die avond voor de muziek. De deuren gaan open om 21.30 uur. Iedereen ouder dan 16 jaar is welkom. Kom je chirokledij, dan krijg je een gratis consumptie. Tickets kosten 5 euro en kunnen besteld worden bij de leiding. Aan de kassa betaal je 6 euro.