Octopuspalen aan alle schoolpoorten 28 juni 2018

Net voor de start van de grote vakantie worden aan alle schoolpoorten in Zottegem nog Octopuspalen geplaatst. Zo kan de octopus de kinderen en leerkrachten nog uitzwaaien en een veilige vakantie wensen. "Elke school ligt in een zone 30. Maar nog steeds trekken veel automobilisten zich daar amper iets van aan en worden te hoge snelheden vastgesteld die de schoolgaande kinderen en hun begeleiders in gevaar brengen", stelt schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V) vast. Het mobiliteitsplan van de stad Zottegem schrijft een extra accentuering en visualisering van de schoolomgevingen voor. Het stadsbestuur besliste daarom om in zee te gaan met de Voetgangersbeweging vzw, die overal in Vlaanderen werken rond het veiliger maken van de schoolomgevingen en de weg van en naar de school. "We gaan met het octopusplan nog een heel stuk verder. Zo staat de opmaak van schoolvervoersplannen en digitale schoolroutekaarten op de planning. Maar de octopuspalen moeten in eerste instantie de zone 30 rond de school extra in de verf zetten", geeft schepen Vansintjan nog mee. (FEL)