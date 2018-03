Obstacle run als eindwerk 29 maart 2018

Basile De Leeuw, Dieter Blom en Dennis Godin, drie laatstejaarsstudenten LOSport van het KA Zottegem, organiseren voor hun eindwerk een obstacle run in Herzele.





"Met dit evenementen willen we zoveel mogelijk mensen, zowel jong als oud, aan het sporten krijgen. Veel te veel mensen blijven liever in hun zetel zitten. Door te sporten worden ze fitter en verbetert hun gezondheid. Het parcours wordt voorzien van heel wat leuke obstakels waardoor het voor de deelnemers een echte uitdaging wordt. De echte sportievelingen kunnen het parcours lopend afleggen, wie niet zo fit is, mag dat ook al stappend doen", zeggen de drie vrienden.





Meer info is te vinden op www.doordierun.be. (FEL)