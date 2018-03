Nog 3 jaar wachten op heraanleg Wijnhuizestraat 15 maart 2018

Volgens schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V) gaat het nog 2 à 3 jaar duren voor de Wijnhuizestraat in Erwetegem een nieuw wegdek krijgt.





"Maandag keuren we het ontwerp voor de van aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de vernieuwing van het wegdek goed. De ervaring leert mij echter dat het dan nog 3 jaar kan duren voor de werken effectief starten. Er moet ook nog één onteigening gebeuren. Pas daarna kunnen we een infovergadering houden en kan de uitbesteding uitgeschreven worden. De totale kosten voor de werken worden geraamd op 2.629.694,17 euro. Daarvan is 703.933,47 euro voor rekening van de stad", laat de schepen weten.





Om ook voet- en fietspaden aan te leggen, is de straat te smal. (FEL)