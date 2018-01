Nieuwjaarsreceptie Open Vld 03u04 0

Federaal minister Alexander De Croo is op vrijdag 19 januari gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld Zottegem. Die receptie vindt plaats in het ontmoetingscentrum langs de Sint-Andriessteenweg in Strijpen. Iedereen is welkom en inschrijven is niet verplicht. (FEL)