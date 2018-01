Nieuwjaarsreceptie Gezinsbond SMO 02u53 0

Gezinsbond Sint-Maria-Oudenhove nodigt haar leden op vrijdag 26 januari om 19.30 uur uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. "Naar jaarlijkse traditie nodigen wij onze leden uit op een nieuwjaarsetentje en een gezellig samenzijn om onze beste wensen aan te bieden. Dit is ook de ideale gelegenheid voor onze leden om elkaar beter te leren kennen. Het etentje wordt beschouwd als algemene ledenvergadering waarbij het jaarprogramma nader zal worden toegelicht. Alle aanwezige leden die minstens 5 jaar of een veelvoud hiervan lid zijn, ontvangen zoals gewoonlijk een leuke attentie", laat Veerle Beerens weten. Inschrijven kan tot 19 januari via mail naar hedwige.lapage@telenet.be met vermelding van uw lidnummer, naam en adres of op het nummer 055/42.26.30. De prijs bedraagt 10 euro voor leden en 5 euro voor kinderen tot 10 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar genieten gratis mee.





(FEL)