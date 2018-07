Nieuwe wind op speelplein Hemelrijk 19 juli 2018

Met jeugdprogrammator Aurélie Verlinden (27) aan het roer waait er een nieuwe wind door speelpleinwerking Hemelrijk in Zottegem. "Er wordt professioneler gewerkt en de kinderen krijgen een totaalbeleving tijdens hun verblijf", zegt schepen van Jeugd Sandra De Roeck (sp.a).





Elke dag vinden zo'n 120 kinderen de weg naar de speelpleinwerking aan de Bevegemse Vijvers. Onder die kinderen zijn er ook dagelijks drie of vier met een beperking. "In de aanloop naar de zomervakantie heb ik sterk ingezet op inclusie en anderstaligen. Kinderen met een beperking krijgen een aangepast programma en voor anderstaligen organiseren we taalstimulerende spelletjes", zegt Aurélie.





Pleinverantwoordelijke Vini De Smaele (22) beaamt de nieuwe wind op de speelpleinwerking. "Aurélie zorgde voor een nieuwe zandbak en een opgefrist terrein. We worden nu wel wekelijks geëvalueerd, maar dat vinden we niet erg. Door de nieuwe werking vormen de animatoren een hechter team."





Schepen De Roeck heeft met Aurélie de juiste persoon voor de juiste plaats gevonden. "Onze speelpleinwerking is een voorbeeld voor andere kampen van de stad. Toch is het moeilijk om onze werking te vergelijken met bijvoorbeeld sportkampen. De speelpleinwerking biedt 's morgens en 's avonds opvang en zorgt 's middags voor warm eten. Dat heb je elders niet." (FEL)