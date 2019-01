Nieuwe voorzitter brengt taart mee naar installatievergadering Frank Eeckhout

08 januari 2019

13u12 1 Zottegem Peter Lagaert (N-VA), de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, kent zijn wereld. Op de installatievergadering van de raad maandagavond had de man een stukje taart meegebracht voor al zijn collega’s. Het is voor het eerst dat het voorzitterschap niet wordt waargenomen door de burgemeester in Zottegem.

Voor de installatievergadering van de gemeenteraad week het nieuwe stadsbestuur uit naar het ontmoetingscentrum in Strijpen. Daardoor stonden niet de gebruikelijke glazen kannen met kraantjeswater op de tafel, maar plastic flesjes van een gekend bronmerk. Dat leverde meteen al een sneer op van sp.a. “Was een mooi eerste statement geweest. #PracticeWhatYouPreach”, schreef Sandra De Roeck op haar Facebook. De socialisten nestelden zich van meet af aan in hun oppositierol, want ze hekelden meteen al de afbraakpolitiek van N-VA, nog voor het bestuursakkoord is voorgesteld.

Dat Peter Lagaert verkozen werd tot voorzitter van de gemeenteraad is trouwens een primeur voor Zottegem. Tot vorig jaar werd die functie steeds waargenomen door de burgemeester. Lagaert liet meteen ook optekenen dat hij de voorzitter wilde zijn van alle gemeenteraadsleden en niet enkel van de meerderheid. Om zijn woorden kracht bij te zetten, deelde hij na afloop taart uit aan alle raadsleden. Lagaert wordt na drie jaar afgelost door Paul Lievens (CD&V).

Jenne De Potter (CD&V) en Matthias Diependaele (N-VA) delen de sjerp waarbij Jenne tot 31 december 2021 burgemeester wordt en Matthias van 1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur. Zij nemen ook de bevoegdheden Algemene leiding en coördinatie, Politie, Brandweer, Veiligheid, College en Briefwisseling op zich.

De eerste schepen in het college wordt Evelien De Both (N-VA) met de bevoegdheden Verkiezingszaken, Ontwikkelingssamenwerking, Patrimonium, Lokale economie, Middenstand, Feestelijkheden en Personeelsbeleid. Tweede schepen is Leen Goossens (CD&V). Zij is bevoegd voor Financien, Kerkfabrieken, Leefmilieu, Groenonderhoud en Landbouw. Lieselotte De Roover (CD&V) wordt derde schepen en krijgt de bevoegdheden Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Burgerlijke stand en Bevolking.

De vierde schepen is Brecht Cassiman (N-VA) met de bevoegdheden Sport, AGB, Digitalisering, Communicatie, Toerisme en Citymarketing. Matthias Diependaele is de eerste drie jaar van de legislatuur als vijfde schepen bevoegd voor Verkeer en Mobiliteit, Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Deelgemeenten en Dierenwelzijn. Hij wordt vanaf 1 januari 2022 opgevolgd door partijgenoot Evert De Smet.

De zesde schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (het vroegere OCMW) wordt Peter Vansintjan (CD&V) die daarnaast ook nog de bevoegdheden Sociale zaken, Senioren, Tewerkstelling en Huisvesting krijgt. Na 3 jaar neemt Jenne De Potter deze bevoegdheden over.