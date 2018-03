Nieuwe Start to Run- sessie 21 maart 2018

Met de slogan 'voor conditie en fun' richt Zottegem Altetiek voor de dertiende keer een Start to Run-sessie in. De atletiekvereniging richt zich daarbij niet enkel naar competitie-sporters, maar wil ook een inspanning doen om mensen aan te zetten om te lopen. Voor wie een goedkope, ontspannende sportactiviteit zoekt met heel wat voordelen voor de gezondheid, is joggen bovendien een aanrader. Als je ouder bent dan 40 jaar, ga je best eens langs bij je huisarts voor een preventief onderzoek. Joggen is de meest efficiënte manier om hart, bloedvaten en longen in een optimale conditie te brengen en je tevens te wapenen tegen gezondheidsrisico's zoals een te hoge bloeddruk en overgewicht. De cursus joggen voor beginners start op dinsdag 3 april om 19.15 uur en vindt plaats in het stedelijk sportstadion in Bevegem. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro. (FEL)