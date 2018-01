Nieuwe lessenreeks yoga 02u53 0

De Zottegemse sportdienst start op woensdag 10 januari met een nieuwe lessenreeks Yoga in het judolokaal van sporzaal Helios in de Kazernestraat. Idealiter worden de lessen van in het begin gevolgd, want er wordt stapsgewijs een evolutie opgebouwd. Instappen is mogelijk, eventueel na een proefles. De lessen vinden plaats op woensdagnamiddag van 12.30 tot 13.30 uur en op vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur en duren tot eind juni. Breng mee: gemakkelijke kledij, warme sokken,een dekentje, een kussentje en een yogamatje als je dat hebt. Inschrijven kan ter plaatse of op de sportdienst in de Bevegemse Vijvers. (FEL)