Nieuwe fietssuggestiestroken zorgen voor heel wat commotie Frank Eeckhout

31 augustus 2018

11u00 0

De nieuwe fietssuggestiestroken in Zottegem zorgen voor heel wat commotie. "Een voorbeeld van hoe het vooral niet moet", reageert Groen. "83.000 euro voor iets wat juridisch geen enkele waarde heeft. Die strepen zorgen enkel voor nog meer verwarring", klinkt het bij Open Vld.

Om de veiligheid van fietsers te verbeteren, werden in het centrum van Zottegem op verschillende plaatsen fietssuggestiestroken aangelegd. Vooral over de fietssuggestiestroken op de Bruggenhoek, in de Leonce Roelsstraat, Van Aelbroucksttraat en Godveerdegemstraat is nogal wat commotie ontstaan.

Voor Jan Heytens (Open Vld) had het geld een betere bestemming kunnen krijgen. "Veel geld voor iets wat juridisch geen enkele waarde heeft. Sommigen noemen ze 'nietspaden', die alleen maar verwarring zaaien en gevaarlijke situaties doen ontstaan. Want noch de fietsers, noch de automobilisten weten goed wat er mee aan te vangen, laat staan dat ze de regelgeving daaromtrent kennen. Geen wonder dat zowel de fietsersbond als de automobilistenbond tegen dergelijke stroken zijn. Dit geld had nuttiger kunnen besteed worden. Voor echte verkeersveiligheid", meent de liberaal.

Ook Groen heeft het niet voor de fietssuggestiestroken. "Zottegem Dorp van de Ronde, maar ook Stad van de fietser?", vraagt de partij zich af. "Voor auto's moet alles wijken. Maar als je voorstelt om op die brede weg een fietspad aan te leggen of een boom te planten, dan is er geen plaats." Op sociale media worden de fietssuggestiestroken dan weer op heel wat hoongelach onthaald en kan de aanleg ervan op weinig begrip rekenen.

Schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V) geeft meer uitleg bij deze ingrepen. "Omdat de straat op deze plaatsen te smal is, kan er geen fietspad aangelegd worden langs beide kanten van de weg. Op de Bruggenhoek worden binnenkort parkeervakken aangebracht, die duidelijk zullen aangeven waar de wagens mogen staan. Door dit traject aan te leggen slagen we er in om duidelijk aan te geven dat er fietsers op de baan zijn naast de geparkeerde wagens. Vergeet ook niet dat bij elke nieuwe bouwvergunning de verplichting wordt opgelegd om op eigen terrein één parkeerplaats per woongelegenheid te voorzien. Op die manier worden er steeds minder wagens langs de kant van de weg geparkeerd", verduidelijkt Vansintjan.

De fietssuggestiestroken hebben volgens de schepen ook een snelheidsremmend effect. "De voorbije zes jaar zijn enorme inspanningen geleverd om het voor fietsers veiliger te maken in Zottegem. Hierbij durf ik kiezen voor een realistische aanpak in plaats van grote discussies, die vaak tot niks leiden", zegt de schepen.