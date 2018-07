Nieuwe cultuurzaal en muziekacademie heet ACCU 16 juli 2018

Zottegem ACCU, dat wordt de naam van de nieuwe cultuurzaal en bijhorende muziekacademie op de Sanitary-site in Zottegem.

Het letterwoord wordt gevormd door de beginletters van ACademie en CUltuurcentrum. Het verwijst ook naar een plek waar men cultureel zijn batterijen kan opladen. Als alles goed gaat, is het gebouw klaar tegen 2021. Het cultuurcentrum krijgt een theaterzaal met 400 zitplaatsen. De nieuwe muziekacademie telt dertig goed uitgeruste lokalen waaronder twee danszalen, twee woordklassen en een auditorium. Dat is nodig om de ruim 1.000 leerlingen deftig onder één dak te huisvesten.





Verschillende locaties

Nu zitten zij verspreid over drie vaste en drie occasionele locaties. In de nieuwbouw is ook ruimte voorzien voor een cultuurcafé en een ondergrondse parking voor honderd wagens. Bovengronds komen daar nog eens tachtig parkeerplaatsen bij. De cultuursite wordt een veilige en groene ontmoetingsruimte met grote buitentrap en een openluchttribune. (TVR)