Nieuwe Aldi opent zaterdag de deuren 13 april 2018

02u43 0 Zottegem De nieuwe Aldi in de Vandendriesschestraat opent zaterdag de deuren. De klant kan rekenen op een volledig vernieuwde winkel, waar het aangenamer winkelen is en er meer nadruk ligt op verse producten zoals brood, groenten en fruit.

De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een versmarkt met topkwaliteit groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair en heldere ledverlichting. "Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: 'Hoe ziet uw ideale Aldi er in de toekomst uit'", zegt Dirk Moyaert, Managing Director van de centrale Aldi Erpe-Mere. "Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting bedacht." Wat meteen opvalt is de grotere nadruk op vers en convenience (slaatjes, sappen en bereide gerechten). "Smaakvolle houten meubelen laten de kwalitatieve producten helemaal tot hun recht komen, en dit op vrijstaande eilanden in de winkel. Ook de broodafdeling is fors uitgebreid en bevindt zich voortaan vlak bij de ingang van de winkel. Gloednieuwe bakovens zullen meerdere malen per dag een uitgebreid assortiment broodjes en koeken afbakken. Wat zeker niet verandert is de succesvolle formule van lage prijzen. Een prijsverhoging komt er zeker niet", belooft Steven Bulckaen, Manager Verkoop van Aldi Erpe-Mere. (FEL)