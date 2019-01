Nieuw stadsbestuur presenteert beleidsverklaring op gemeenteraad Frank Eeckhout

21 januari 2019

18u48 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem doet op maandag 28 januari haar beleidsverklaring uit de doeken tijdens de gemeenteraad in de Ridderzaal van het Kasteel van Egmont.

Inwoners die graag de plannen kennen van de nieuwe bestuursploeg (N-VA en CD&V) in Zottegem komen maandag 28 januari best luisteren naar de beleidsverklaring tijdens de gemeenteraad. De beleidsverklaring en de bespreking ervan is het negende en laatste agendapunt op de gemeenteraad. De zitting start om 20 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen. Tussenkomsten van inwoners zijn niet toegelaten.